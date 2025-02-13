российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 февраля 2025, 19:56 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины нанесли несколько новых ударов по территории Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате одной из атак ранен мирный житель.

В частности, в селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу был ранен мужчина. «Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», – отметил Гладков.

По его словам, ВСУ также нанесли удары по автодороге в Шебенкинском округе, селу Шелаево Валуйского округа и хутору Церковный в Белгородском районе.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Пентагон готов ко всем сценариям урегулирования конфликта на Украине / В НАТО отреклись от Украины / Путин и Трамп обсудили возможность встречи в Эр-Рияде – Кремль / Трамп сообщил о хорошей возможности для завершения войны на Украине / Трамп готовит для России «сюрприз» на Украине? Опрос на сайте РИА «Новый День» / ЕС и Киев попытаются сорвать договоренности Путина и Трампа / «Он хочет мир» – Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским / Трамп позвонил Зеленскому

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Центр России, Конфликт на Украине, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,