ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области: ранен мирный житель

Вооруженные формирования Украины нанесли несколько новых ударов по территории Белгородской области. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате одной из атак ранен мирный житель.

В частности, в селе Новое Волоконовского района в результате удара FPV-дрона по частному гаражу был ранен мужчина. «Пострадавшего со множественными осколочными ранениями ног бойцы самообороны передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставлен в Валуйскую ЦРБ. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», – отметил Гладков.

По его словам, ВСУ также нанесли удары по автодороге в Шебенкинском округе, селу Шелаево Валуйского округа и хутору Церковный в Белгородском районе.

Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах, добавил губернатор.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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