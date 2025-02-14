Житель Белгородской области погиб во время ночного налета дронов

Ночью ВСУ запустили десятки дронов для атаки на несколько регионов России. По предварительным данным, в Белгородской области один человек погиб, обломками повреждены более 10 частных домов.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппарата: 41 БПЛА – над территорией Белгородской области, 5 БПЛА – над территорией Воронежской области и четыре БПЛА – над территорией Ростовской области», – сообщили в Минобороны РФ.

В Белгородской области атаке подверглись Старооскольский и Валуйский округа, рассказал губернатор Вячеслав Гладков. «В селе Кукуевка случилось самое страшное – в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному домовладению погиб мужчина. Выражаю самые искренние соболезнования всем родным и близким погибшего», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, различные повреждения получили семь частных домов и четыре автомобиля. В селе долгое от ударов дронов выбиты окна, повреждены кровли и фасады в трех частных домах. Осколками посечены три машины, трактор и объект торговли.

«Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы проведут подомовой обход после согласования с МО РФ», – добавил Гладков.

В Ростовской области, по словам врио губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО отразили этой ночью воздушную атаку в Чертковском районе, жертв и разрушений нет.

В Воронежской области разрушения также не зафиксированы, сообщил глава региона Александр Гусев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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