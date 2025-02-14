В Москве мать продала новорожденную дочь за тысячу долларов

Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств продажи новорожденного ребенка. По информации ведомства, 20-летняя мать получила за продажу младенца тысячу долларов.

Как сообщили в прокуратуре, женщина в одной из квартир на улице 3-я Парковая за денежное вознаграждение в сумме 1000 долларов продала свою новорожденную дочь. Девочка родилась 1 февраля 2025 года.

По данным телеграм-канала Baza, сотрудники полиции узнали о готовящейся продаже новорожденной и выступили в роли покупателей. Во время передачи ребенка нерадивую мать задержали.

«Прокуратура Восточного административного округа контролирует принятие в отношении женщины процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 127.1 УК РФ (торговля людьми)», – говорится в сообщении столичной прокуратуры.

Дальнейшее жизнеустройство ребенка на контроле в надзорном ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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