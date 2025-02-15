Над четырьмя регионами сбили 40 дронов ВСУ. В Волгограде из-за атаки БПЛА пострадал человек

Силы противоздушной обороны в ночь на субботу уничтожили над четырьмя российскими регионами 40 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 17 БПЛА нейтрализовано над Волгоградской областью, 12 – над Калужской областью, девять дронов сбито над Ростовской областью и два – над Саратовской областью.

В Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника в промзоне возникло возгорание на площади не более 5 квадратных метров, которое оперативно ликвидировали, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Кроме того, по информации региональных властей, на юге Волгограда обломки БПЛА упали на кровлю жилого дома и повредили припаркованный автомобиль. «Легкие травмы получил один человек – врачи оказывают ему необходимую помощь», – сообщается в тг-канале администрации Влгоградской области.

В Калужской области после падения беспилотника ВСУ загорелось строение на территории промышленного предприятия в Дзержинском районе, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На место прибыли расчеты спасателей и оперативная группа. Предварительно, никто не пострадал.

В Ростове-на-Дону обломки БПЛА пробили кровлю частного дома. По данным врио главы региона Юрия Слюсаря, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызваны саперы.

Саратовский губернатор Роман Бусаргин отчитался об отсутствии пострадавших и повреждений на земле.

Добавим, что в целях обеспечения безопасности полетов ранним утром приостановили работу аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Грозного, Калуги, Саратова и Ульяновска, сообщала Росавиация. К настоящему времени возобновили прием и отправку рейсов воздушные гавани Волгограда, Саратова и Калуги.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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