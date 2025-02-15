Землетрясение на Алтае вызвало повреждения соцобъектов и отключение света

В результате землетрясения в Республике Алтай ранним утром 15 февраля была повреждена штукатурка в средней общеобразовательной школе в селе Купчегень Онгудайского района. Кроме того, в части села Кош-Агач произошло кратковременное отключение электричества. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

По информации ведомства, в 50-километровую зону землетрясения попали шесть населенных пунктов: Бельтир, Кош-Агач, Чаган Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Тобелер, Теленгит-Сортогой, Чаган Узун. В них сила подземных толчков составила 4-5 баллов.

«Организовано обследование объектов на всей территории региона. Объекты социального назначения функционируют в штатном режиме. Дороги в проезжем состоянии», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Республике Алтай.

По уточненным данным, землетрясение магнитудой 6,4 в эпицентре было зарегистрировано в 08:48 местного времени (04:48 мск) в 1,3 км юго-восточнее населенного пункта Бельтир Кош-Агачского района Республики Алтай. Пострадавших нет. Подземные толчки ощущались на территории всей республики, а также в нескольких районах Тывы и Алтайского края.

Позднее глава региона Андрей Турчак сообщил, что в Республике Алтай после землетрясения введен режим повышенной готовности. По его словам, в Кош-Агачском и Улаганском районах сегодня отменены занятия в школах и массовые мероприятия. В четырех селах Кош-Агачского района возможны проблемы с водоснабжением, добавил Турчак. Специалисты проводят обследования скважин, при необходимости будет организована доставка питьевой воды. Кроме того, во всех районах республики и Горно-Алтайске с утра ведется обследование социально значимых объектов. «В ряде районов зафиксированы повреждения. Предварительно – незначительные, не связанные с конструктивом зданий», – уточнил губернатор в тг-канале. Он также отметил, что все объекты с круглосуточным пребыванием людей работают в штатном режиме.

Горно-Алтайск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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