В аэропорту Домодедово горела спецтехника

В столичном аэропорту Домодедово загорелась спецтехника, пожар уже потушили, проводится проверка. Об этом сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

«Прокуратура организовала проверку в связи с возгоранием спецтехники в аэропорту Домодедово. Инцидент на прием и отправку воздушных судов не повлиял. Возгорание ликвидировано наземными службами аэропорта», – говорится в сообщении ведомства.

ЧП произошло в ночь на 15 февраля. Загорелся прицеп «при выполнении задания», сообщала пресс-служба аэрогавани. Никто не пострадал. Причины возгорания устанавливаются.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит соблюдение противопожарных требований в аэропорту.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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