Дрон ВСУ убил жительницу Белгородской области

В Белгородской области беспилотник ВСУ ударил по автомобилю, двигавшемуся по автодороге Двулучное – Уразово Валуйского округа. В результате атаки погибла пассажирка. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков.

По его данным, женщина-водитель получила баротравму и ушибы рук. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ.

В ночь на 16 февраля украинские БПЛА атаковали город Грайворон Белгородской области. По предварительным данным, никто не пострадал. «В результате сброса взрывного устройства с дрона загорелся грузовой автомобиль – пожарными расчетами возгорание оперативно ликвидировано», – написал Гладков в тг-канале.

Еще один беспилотник атаковал жилой сектор. В результате взрыва в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Кроме того, поврежден газопровод – утечку газа уже устранили.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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