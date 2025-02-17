Над шестью регионами РФ за ночь сбили 90 украинских дронов

Средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 90 украинских беспилотников над шестью регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По информации ведомства, 38 БПЛА перехвачено над Азовским морем, 24 – над Краснодарским краем, 15 – над Крымом, 7 – над Черным морем. Еще по два дрона ВСУ нейтрализовано над Курской и Ростовской областями и по одному – над территориями Брянской и Белгородской областей.

Кроме того, над акваторией Азовского моря была уничтожена управляемая ракета «Нептун-МД».

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате массированной атаки БПЛА на регион в поселке Ильском Северского района пострадала женщина, в 12 домах выбиты окна. В Славянске-на-Кубани обломки беспилотника упали на частные жилые дома, пострадала четырехлетняя девочка. В одном из домов повреждено остекление, во втором – кровля, уточнил глава региона.

В Брянской и Ростовской областях пострадавших и разрушений нет, сообщили региональные власти.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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