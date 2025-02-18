В Запорожской области поймали трех украинских шпионов

Сотрудники ФСБ задержали в Запорожской области двух украинцев и одного россиянина, которые собирали и передавали украинским вооруженным силам сведения о местах дислокации и маршрутах передвижения российской военной техники.

По данным УФСБ по региону, один из задержанных через интернет-мессенджер связался с представителем ВСУ и, выполняя его задания, привлек двух знакомых к сбору данных о местоположении, численности и маршрутах перемещения подразделений российских войск в зоне специальной военной операции. Данную информацию предполагалось использовать при корректировке артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов ВСУ по российским позициям.

Против задержанных возбуждены уголовные дела о шпионаже и государственной измене.

Ранее в ЛНР задержали сотрудника полиции по подозрению в передаче разведданных украинским спецслужбам.

Мелитополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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