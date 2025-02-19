В России закрыли пять аэропортов из-за угрозы атаки БПЛА

В России в пяти аэропортах прекращено авиасообщение из соображений безопасности. Тем временем, средства противовоздушной обороны сбили девять дронов над территорией четырех регионов.

Временные ограничения введены в Казани, Нижнекамске, Ульяновске, Ижевске и Кирове. Аэропорты не отправляют и не принимают самолеты. Прибывающие воздушные суда перенаправляются в другие города.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что за ночь девять беспилотников перехвачены над территорией Брянской и Тульской областей, Татарстана, а также над акваторией Черного моря. Как сообщили местные власти подвергшихся налету регионов, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что атака дронов стала причиной пожара на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе. «На территории предприятия работают оперативные и экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет», – отметил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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