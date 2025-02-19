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Среда, 19 февраля 2025, 22:05 мск

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Дрон ВСУ атаковал автобус: погиб мирный житель, ещё один – ранен

В Белгородской области в результате атаки ВСУ с помощью дронов погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Колыхалино Валуйского округа служебный автобус атакован дроном ВСУ. Снова случилась беда, самое страшное – погиб мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

«По предварительной информации, из пассажиров пострадала одна женщина. Раненую с осколочным ранением головы и руки бригада скорой доставила в Валуйскую ЦРБ. Вся необходимая помощь оказывается», – добавил Гладков.

Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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