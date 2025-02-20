Над Крымом и Брянской областью сбили четыре дрона ВСУ

Силы противоздушной обороны уничтожили прошедшей ночью четыре украинских беспилотника над территориями двух российских регионов. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, три БПЛА перехвачены над Крымом, один – над Брянской областью.
Брянский губернатор Александр Богомаз уточнили, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.
Напомним, вечером 19 февраля над Крымом сбили четыре дрона ВСУ. Беспилотники были уничтожены в период с 22:25 до 23:10 мск, сообщало военное ведомство.
Москва, Наталья Петрова
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