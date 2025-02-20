В конструкции высокоскоростных лифтов выявили опасные недоработки

В конструкции высокоскоростных лифтов и российского, и зарубежного производства выявлены опасные недоработки, которые могут привести к падению конструкции вместе с людьми. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сообщение технического эксперта Национального лифтового союза (НЛС) Алексея Зоточкина.

«В последние пять-семь лет получили популярность лифты с безредукторными лебедками, у которых диапазон скоростей перекрывается за счет изменения скорости вращения электродвигателя. Но в процессе эксплуатации выявились их недостатки, приводящие иногда к опасным инцидентам с травмированием и гибелью пассажиров», – рассказал Зоточкин.

Дело в том, что при стабильном электропитании скоростные лифты безопасны, но если складывается экстренная ситуация, например, из-за грозы или пожара, то возникают проблемы. Двигатель теряет способность оттормаживать лифт.

Механический тормоз, рассчитанный на фиксацию кабины при остановке, не спасает, лифт неконтролируемо разгоняется, и тогда срабатывают ловители, которые резко схватывают падающую кабину. «Пассажиры в этот момент переживают серьезную перегрузку. Многие падают, получают серьезные травмы», – пояснил эксперт.

Росстандарт разрабатывает новый ГОСТ, который учитывает развитие технологий в отрасли. Группа из шести ведущих производителей лифтов в РФ определит ключевые требования к подъемникам.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube