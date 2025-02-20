На трассе под Тулой столкнулись сразу четыре машины

Сразу четыре автомобиля столкнулись на трассе в Тульской области. В результате пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло на четвертом километре автодороги Тула – Щекино. Столкнулись четыре легковушки.

«В результате ДТП различные травмы получили четыре человека: водитель и пассажир автомобиля Chevrolet – женщина 1999 года рождения, пассажир автомобиля Lada – женщина 1994 года рождения, пассажир автомобиля Renault – женщина 1982 года рождения. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Прокуратура проводит проверку соблюдения требований по содержанию дорог в зимнее время.

Тула, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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