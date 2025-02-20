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Четверг, 20 февраля 2025, 18:05 мск

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Глава МАГАТЭ заявил об опасной уязвимости Запорожской АЭС

Фото: сайт Запорожской АЭС

Уязвимость внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС угрожает ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Запорожская АЭС по-прежнему нуждается в надежных поставках внешней энергии для охлаждения, хотя ее шесть реакторов остановлены уже более двух лет назад. Уязвимость ситуации с внешним энергоснабжением остается глубоким источником беспокойства по поводу ядерной безопасности», – говорится в заявлении Гросси, которое приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Группа экспертов агентства, которая находится на объекте, услышала взрыв вблизи ЗАЭС 12 февраля, совпавший с сообщениями об атаке украинского беспилотника примерно в 300 м от станции. «За последнюю неделю группа продолжала слышать другие ежедневные взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС», – добавил Гросси.

По его словам, атомным электростанциям требуется надежное внешнее электроснабжение для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций ядерной безопасности. Однако это стало серьезной проблемой за последние три года – ЗАЭС временно теряла свое внешнее электроснабжение восемь раз.

Вена, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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