Глава МАГАТЭ заявил об опасной уязвимости Запорожской АЭС

Уязвимость внешнего энергоснабжения Запорожской АЭС угрожает ядерной безопасности. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Запорожская АЭС по-прежнему нуждается в надежных поставках внешней энергии для охлаждения, хотя ее шесть реакторов остановлены уже более двух лет назад. Уязвимость ситуации с внешним энергоснабжением остается глубоким источником беспокойства по поводу ядерной безопасности», – говорится в заявлении Гросси, которое приводит пресс-служба МАГАТЭ.

Группа экспертов агентства, которая находится на объекте, услышала взрыв вблизи ЗАЭС 12 февраля, совпавший с сообщениями об атаке украинского беспилотника примерно в 300 м от станции. «За последнюю неделю группа продолжала слышать другие ежедневные взрывы на разных расстояниях от ЗАЭС», – добавил Гросси.

По его словам, атомным электростанциям требуется надежное внешнее электроснабжение для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций ядерной безопасности. Однако это стало серьезной проблемой за последние три года – ЗАЭС временно теряла свое внешнее электроснабжение восемь раз.

Вена, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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