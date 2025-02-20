СКР возбудил уголовное дело о разжигании ненависти к россиянам в Абхазии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о разжигании ненависти и вражды с угрозой применения насилия в отношении проживающих в Абхазии армян, русских и абхазов, имеющих гражданство РФ (п. «а» ч.2 ст. 282 УК РФ).

Как сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, установлено, что не позднее 16 февраля отдельные лица, используя сеть Интернет, публично призывали к преследованию граждан упомянутых национальностей. Призывы содержат высказывания, обосновывающие и утверждающие необходимость массовых репрессий, совершения иных противоправных действий, в том числе применения насилия, в отношении представителей армянской нации. «Исследуются и другие эпизоды», – добавила она.

В настоящее время организовано проведение комплекса следственных действий, направленных на проверку причастности к совершенному преступлению – Энвера Бганбы, Юрия Ванабы, Дмитрия Ардзинбы, Геннадия Айбы, Гочи Пилии, Масика Шакрыла и других лиц.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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