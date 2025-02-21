Восемь россиян осудили за подготовку терактов в нескольких регионах

Российские спецслужбы предотвратили серию диверсий в нескольких регионах. За подготовку терактов восемь человек приговорили к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообщает Федеральная служба безопасности (ФСБ).

Суд признал виновными восемь россиян по семи статьям, среди которых 275 («Государственная измена»), 281 («Диверсия») и 205 («Террористический акт») УК РФ, и приговорил к лишению свободы на сроки от 16 до 22 лет.

Отмечается, что осужденные решились на «быстрый заработок», о котором узнали через интернет. За вознаграждение они планировали или совершали противоправные действия на территориях Краснодарского края, Белгородской, Курской, Кемеровской, Челябинской и Оренбургской областях.

Целью диверсий стали объекты транспортной инфраструктуры, волонтерские организации, а также места дислокации формирований ВС РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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