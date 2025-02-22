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Суббота, 22 февраля 2025, 13:47 мск

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ВСУ атаковали Белгородскую область с использованием почти 50 беспилотников

За последние сутки вооруженные формирования Украины атаковали Белгородскую область с применением почти 50 беспилотников и порядка 30 артиллерийских боеприпасов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате ударов один из местных жителей получил ранения.

«В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка и Репяховка выпущено 2 боеприпаса в ходе 2 обстрелов и зафиксированы атаки 6 беспилотников, один из которых был сбит. За медицинской помощью обратился сотрудник предприятия, который пострадал от удара беспилотника в селе Репяховка. У мужчины диагностировали баротравму, он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. На территории сельхозпредприятия повреждены складское помещение и легковой автомобиль», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Пор его словам, самый серьезный удар был нанесен по Шебекинскому муниципальному округу – городу Шебекино, посёлку Шамино и сёлам Безлюдовка, Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка и Середа, который подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам 25 беспилотников, из которых 22 сбиты и подавлены.

Белгород, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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