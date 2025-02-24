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Понедельник, 24 февраля 2025, 09:29 мск

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Пожар вспыхнул на предприятии в Рязанской области из-за атаки БПЛА

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над территориями четырех российских регионов, сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов нейтрализовано над Орловской областью – 16. Еще три беспилотника перехвачено над Брянской областью, два – над Рязанской областью и один – над Крымом.

Губернатор Рязанской областью Павел Малков уточнил, что из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий. «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», – написал глава региона в своем тг-канале. На месте работают оперативные службы, добавил он.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT пишет, что украинские дроны предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани – в районе НПЗ начался сильный пожар.

Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений при атаке БПЛА нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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