Пожар вспыхнул на предприятии в Рязанской области из-за атаки БПЛА

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 22 украинских беспилотника над территориями четырех российских регионов, сообщило Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, больше всего дронов нейтрализовано над Орловской областью – 16. Еще три беспилотника перехвачено над Брянской областью, два – над Рязанской областью и один – над Крымом.
Губернатор Рязанской областью Павел Малков уточнил, что из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на территории одного из предприятий. «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», – написал глава региона в своем тг-канале. На месте работают оперативные службы, добавил он.
В свою очередь, телеграм-канал SHOT пишет, что украинские дроны предприняли попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани – в районе НПЗ начался сильный пожар.
Брянский губернатор Александр Богомаз сообщал, что пострадавших и разрушений при атаке БПЛА нет.
Москва, Наталья Петрова
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