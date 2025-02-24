Минобороны предъявило шесть исков разработчику снарядов для танков и артиллерии

Министерство обороны подало в Арбитражный суд Москвы шесть исков к разработчику снарядов для разных видов вооружения АО «Научно-исследовательский машиностроительный институт имени В.В. Бахирева».

Иски зарегистрированы судом 21 февраля и к рассмотрению пока не приняты. В картотеке арбитражных дел не указаны ни предмет, ни основания исковых требований, передает РИА «Новости».

НИМИ им. Бахирева разрабатывает боеприпасы для танковой, морской и полевой артиллерии. По данным агентства, это далеко не первое судебное разбирательство между сторонами.

Ранее институт решением суда должен был выплатить 6 млн рублей неустойки по госконтракту 2017 года на выполнение опытно-конструкторской работы «Модернизация 115 мм танковых выстрелов».

Москва, Зоя Осколкова

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