В Орловской области в аварии с поездом погибли два человека

В Орловской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Авария произошла утром на железнодорожной станции Отрада в селе Отрадинское Мценского района. Поезд врезался в автомобиль, после чего машина перевернулась.
В результате столкновения два человека, пассажиры машины, получили травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в МЧС.
На месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Движение поездов на участке временно остановлено.
Орел, Зоя Осколкова
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