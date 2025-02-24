В Орловской области в аварии с поездом погибли два человека

В Орловской области на переезде столкнулись поезд и автомобиль. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Авария произошла утром на железнодорожной станции Отрада в селе Отрадинское Мценского района. Поезд врезался в автомобиль, после чего машина перевернулась.

В результате столкновения два человека, пассажиры машины, получили травмы, несовместимые с жизнью, уточнили в МЧС.

На месте работают спасатели, медики и сотрудники правоохранительных органов. Движение поездов на участке временно остановлено.

Орел, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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