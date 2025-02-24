Турист пропал после схода лавины около курорта «Роза Хутор» в Сочи

Лавина сошла возле курорта «Роза Хутор» в Сочи, в опасной зоне пропал турист, спасатели выехали на его поиски. Об этом сообщило МЧС России.

«На южном склоне Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор», сошла снежная масса. Два человека находятся рядом с опасной зоной, самостоятельно вернуться на территорию курорта не могут. Туристы сообщили, что в их компании был третий катающийся, он перестал выходить на связь», – сказано в сообщении.

К месту выдвинулись спасатели МЧС, горнолыжного курорта и службы «Кубань-СПАС».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае прошли сильные снегопады, осложнилась дорожная ситуация.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube