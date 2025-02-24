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Понедельник, 24 февраля 2025, 22:14 мск

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Над Россией сбили ещё 12 украинских беспилотников

Фото Минобороны РФ

Киевский режим изменил тактику нанесения ударов по России с помощью беспилотников. Если ранее атаки чаще всего проводились в ночью, то теперь, судя по сообщениям министерства обороны РФ, ВСУ решили активизировать террористические действия в дневное и вечернее время.

По данным ведомства, сегодня в период с 17:25 до 19:45 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов: по пять БпЛА – над Республикой Крым и над акваторией Черного моря и по одному – над территориями Орловской и Брянской областей.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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