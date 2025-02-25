В Сочи нашли двух попавших под лавину сноубордистов

Двое сноубордистов, попавших накануне под лавину возле курорта «Роза Хутор» в Сочи, найдены живыми. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ. Спасатели вывели фрирайдеров в безопасное место и передали врачам горнолыжного курорта.

Лавина сошла днем 24 февраля на южном склоне горы Аибги, за пределами оборудованных трасс курорта «Роза Хутор». По данным ведомства, вскоре двое сноубордистов связались с дежурным МЧС и попросили о помощи, сообщив свои координаты. Они сообщили спасателям, что в их компании был третий катающийся, связь с ним пропала. По словам одного из сноубордистов, он видел сход лавин и как лыжника снесло снежной массой. Сейчас его ищут спасатели.

Сочи, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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