В регионах СКФО ввели режим опасности БПЛА

В Северной Осетии и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», – написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, что за минувшую ночь силы ПВО сбили 128 украинских беспилотников над российскими регионами. Самую массированную атаку ВСУ предпринял на Краснодарский край, там сбили 83 дрона. Никто не пострадал, однако повреждения получили три частных дома и хозпостройка.

Владикавказ, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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