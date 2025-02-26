Над российскими регионами за ночь сбили 128 беспилотников ВСУ

Российские военные прошедшей ночью отразила крупнейшую атаку украинских беспилотников на регионы России с начала года. Система противоздушной обороны перехватила и уничтожила 128 БПЛА, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, большую часть дронов ВСУ – 83 – сбили над Краснодарским краем. Еще 30 беспилотников нейтрализовали над Крымом, восемь – над Азовским морем, пять – над Черным морем, по одному – над Брянской и Курской областями.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщал, что при налете дронов повреждены три дома и хозяйственная постройка в Анапе, Темрюкском районе и Туапсе. Обошлось без пострадавших, уточнил он. В аэропорту Сочи вводились временные ограничения на полеты, сообщила Росавиация. С 8:00 мск воздушная гавань работает в штатном режиме. В период действия ограничений на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи, отметили в ведомстве.

Севастопольский губернатор Михаил Развозжаев информировал об уничтожении четырех беспилотников над морем на значительном расстоянии от берега.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз отчитался об отсутствии пострадавших и разрушений при атаке БПЛА.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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