Под Новороссийском вспыхнул пожар после падения обломков БПЛА на газовую трубу

Под Новороссийском упавшие обломки беспилотника повредили газовую трубу, в результате чего возник пожар, сообщает оперштаб Краснодарского края. Кроме того, в расположенном рядом частном доме выбило стекла. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел в поселке Верхнебаканском. На месте происшествия работают специальные службы. В поселке введен локальный режим чрезвычайной ситуации.

Минобороны РФ ранее сообщало, что за ночь силы ПВО уничтожили 128 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, 83 дрона сбили над территорией Краснодарского края. При атаке дронов повреждены три дома и хозяйственная постройка в Анапе, Темрюкском районе и Туапсе, никто не пострадал, отчитался глава региона Вениамин Кондратьев.

Утром 26 февраля система ПВО сбила над Кубанью еще два дрона ВСУ, информирует Минобороны. БПЛА перехватили около 07:20 мск.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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