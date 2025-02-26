14 российских производителей продавали поддельные масло и творог

14 российских производителей уличили в фальсификате молочной продукции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение Общественного совета при Роспотребнадзоре.

Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещенной трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно. Надзорные органы ранее неоднократно уличали производителей в несоблюдении обязательных требований.

Уточняется, что речь идет о таких компаниях, как АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром». Некачественная продукция продавалась в таких торговых сетях, как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», «Верный», «Семишагофф».

В Общественном совете при Роспотребнадзоре попросили Минпромторг изъять товар из оборота. «Продуктовые сети сегодня не стремятся самостоятельно отсеивать недобросовестных поставщиков и продолжают закупать у них фальсифицированную продукцию. Это доказывает необходимость принятия регуляторными и правоохранительными органами более решительных мер по пресечению нелегального товарооборота», – говорится в письме.

Кроме того, Генпрокуратура поручила прокурорам регионов РФ, в которых производятся указанные товары, проверить продукцию всех 14 российских производителей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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