российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 февраля 2025, 13:48 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области – двое ранены

ВСУ совершили террористическую атаку с помощью дрона-камикадзе в селе Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его информации, беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате атаки два мирных жителя получили осколочные ранения.

«В настоящее время пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Богомаз в своем тг-канале.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

В рубриках

Центр России, Россия, Скандалы и происшествия,