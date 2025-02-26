Дрон ВСУ атаковал движущийся автомобиль в Брянской области – двое ранены

ВСУ совершили террористическую атаку с помощью дрона-камикадзе в селе Зерново Суземского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

По его информации, беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. В результате атаки два мирных жителя получили осколочные ранения.

«В настоящее время пострадавшие доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», – написал Богомаз в своем тг-канале.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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