В России возбуждены уголовные дела против 845 иностранных наемников на Украине

В России возбуждены уголовные дела против 845 иностранцев из 55 государств по подозрению в наемничестве в вооруженном конфликте с Россией на стороне Украины. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин.

В своей статье в журнале «Человек и закон» глава ведомства уточнил, что 86 дел уже расследовано и вынесено 49 приговоров. По его данным, в ходе расследования преступлений против мирного населения Донбасса и Новороссии потерпевшими признаны 23 тысячи человек, в их числе 6,5 тысячи погибших и более 16,5 тысячи раненых.

«В суд направлены дела в отношении 550 лиц, в том числе членов радикальных националистических объединений, а также сотрудников силовых структур, из которых большинство осуждены», – сообщил Бастрыкин.

«Их (наемников) вербовка осуществляется киевским режимом через дипломатические представительства Украины за границей, что грубо нарушает положение Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», – подчеркнул Бастрыкин.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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