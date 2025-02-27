Во время ночного налета дронов погиб житель Белгородской области

Ночью с Украины по территории четырех субъектов РФ были запущены 19 ударных дронов. В результате атаки в Белгородской области погиб человек, еще один получил ранения.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов: 12 БпЛА – над территорией Орловской области, три БпЛА – над территорией Курской области, три БпЛА – над территорией Белгородской области и один БпЛА – над территорией Республики Крым», – сообщает Министерство обороны России.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что дрон скинул бомбу на автомобиль, погиб мирный житель. Он скончался на месте до приезда медиков.

«Еще один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, спины, рук и ног. Бригада СМП доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил глава региона.

В Белгородской области и в других регионах данные о последствиях атаки уточняются. Оперативные службы работают на месте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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