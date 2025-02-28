В Курсе четыре человека погибли в массовой аварии из-за тумана

В Курске произошло массовое ДТП с участием десяти автомобилей. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще пятеро пострадали.

Авария произошла утром на трассе между поселками Кислино и Петрин. На южном обходе города столкнулись семь легковых автомобилей и три грузовика. Несколько машин съехали в кювет.

На данный момент известно о четырех погибших, еще пять человек получили различные травмы. На месте работают экстренные службы.

Предварительно, причиной аварии стал густой туман. Видимость, по словам водителей, не превышала нескольких метров.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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