ВСУ вновь попытались атаковать станцию «Турецкого потока» на Кубани

Украина на фоне поездки Зеленского в США предприняла очередную попытку атаковать беспилотниками на Кубани компрессорную станцию, подающую газ в трубопровод «Турецкий поток», сообщило Минобороны РФ. Все дроны сбиты, станция работает штатно. Киев ставил целью атаки остановку поставок газа в европейские страны, подчеркнули в ведомстве.

«В ночь на 28 февраля на фоне поездки Владимира Зеленского в Вашингтон киевский режим в целях остановки поставок газа в европейские страны предпринял очередную попытку атаки с применением трех БПЛА самолетного типа по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток»», – сказано в заявлении Минобороны.

Отмечается, что в ходе отражения налета подразделениями ПВО все три украинских дрона были сбиты на безопасном расстоянии от компрессорной станции. «Компрессорная станция в настоящее время осуществляет подачу газа в трубопровод «Турецкий поток» в штатном режиме», – добавили в Минобороны.

В ведомстве напомнили, что ранее Киев пытался дважды атаковать дронами газовую инфраструктуру в России – 11 января станцию «Русская» и 17 февраля нефтеперекачивающую станцию Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. В результате удара БПЛА объект КТК выведен из эксплуатации.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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