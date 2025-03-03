Блиновская получила пять лет колонии

Савеловский суд Москвы вынес приговор блогеру и основательнице проекта «Марафон желаний» Елене Блиновской. Подсудимая признана виновной по двум статьям – п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем) и по ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ. Блиновская приговорена к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает СК РФ. Также ей придется заплатить штраф в 1 млн рублей. Помимо этого, Блиновскую лишили права заниматься коммерческой деятельностью сроком на четыре года. По иску прокуратуры суд взыскал с блогера 587 млн рублей в пользу государства. Также суд обратил имущество Блиновской в пользу государства.

Как отметили в Следственном комитете, уголовное преследование Блиновской по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов) прекращено в связи с истечением сроков давности.

Напомним, блогер была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу.

Следствием и судом установлено, что Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему «дробления» бизнеса, при посредничестве своего мужа уклонилась от уплаты налогов в размере 906 млн рублей. Затем супруги легализовали часть указанных денежных средств в размере 716 млн рублей. «Кроме того, Блиновская приобрела доступ к электронному средству платежей двух подконтрольных юридических лиц и без ведома их генеральных директоров осуществляла платежи по счетам данных организаций в целях легализации денежных средств», – отметили в СКР.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом по ее собственного заявлению. В ее отношении открыта процедура реализации ее имущества.

Гособвинение просило суд назначить блогеру наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 5 лет. Прокуратура также настаивала на конфискации имущества подсудимой и ее супруга, на которое на стадии предварительного следствия был наложен арест. Речь идет в том числе о денежных средствах на счетах, более 50 земельных участках, зданиях и помещениях, машино-местах и автомобилях «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус».

Фигурантка ожидала приговор в СИЗО. Изначально блогер была помещена под домашний арест, но в январе 2024 года суд по ходатайству следствия отправил ее за решетку в связи с нарушениями меры пресечения.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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