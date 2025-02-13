Прокуратура просит суд «закрыть» Блиновскую на 6 лет

Гособвинение настаивает на шестилетнем заключении блогера и основательницы проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской, которая обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств) и ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, гособвиниель просит «назначить Блиновской окончательное наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн рублей, с лишением права заниматься коммерческой деятельностью сроком на 5 лет, а также конфисковать имущество подсудимой и ее супруга, на которое на стадии предварительного следствия был наложен арест». Речь идет в том числе о денежных средствах на счетах, более 50 земельных участках, зданиях и помещениях, машино-местах и автомобилях «Бентли Континенталь» и «Ламборгини Урус».

Ранее Арбитражный суд Москвы признал банкротом блогера и основательницу проекта «Марафон желаний» Елену Блиновскую по ее собственного заявлению. В ее отношении открыта процедура реализации ее имущества.

Напомним, Блиновская является фигурантом уголовного дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере свыше 900 миллионов рублей, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей. Блогер была задержана 27 апреля 2023 года при попытке выехать за границу.

По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему «дробления» бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц.

В настоящее время Блиновская содержится в СИЗО.

Москва, Светлана Антонова

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