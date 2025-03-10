Мэрия Анапы подала в суд на владельцев потерпевших крушение танкеров

Администрация Анапы обратилась в суд с иском к владельцам танкеров «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Об этом сообщает «Интерфакс».

Иск был подан в Арбитражный суд Краснодарского края, но пока не принят к производству. Ответчиками выступают ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть».

Ранее суд уже привлекал к административной ответственности компанию «Волгатранснефть», оштрафовав ее на 300 тысяч рублей за нарушение техрегламентов при эксплуатации судна «Волгонефть 239». Тогда с иском обратилась Новороссийская транспортная прокуратура.

Кроме того, к административной ответственности за нарушения требований техрегламентов при эксплуатации судна «Волгонефть 212» была привлечена компания «Кама Шиппинг», ее оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия масштабной экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube