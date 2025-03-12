Директора нижегородского филиала РАНХиГС задержали по делу о крупной взятке

Директор нижегородского филиала РАНХиГС Александр Парамонов и один из его подчиненных задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о сумме, превышающей 1 млн рублей, сообщил Следственный комитет РФ.

Согласно данным следствия, в период с 2019 по 2025 годы руководитель вуза организовал и возглавил преступную группу «для получения взяток с жителей региона за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения».

Следствие установило, что директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от одного из студентов более 1 млн рублей за содействие в обучении без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Полученные деньги подозреваемые распределили между участниками группы.

По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.

Оба фигуранта задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сегодня о задержании Парамонова сообщали федеральные и местные СМИ.

Парамонов возглавляет Нижегородский институт управления РАНХиГС с 2019 года. Он является депутатом законодательного собрания Нижегородской области от фракции «Единая Россия». В 2020 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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