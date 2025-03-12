российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 марта 2025, 14:58 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Директора нижегородского филиала РАНХиГС задержали по делу о крупной взятке

Александр Парамонов, фото: nnov.er.ru

Директор нижегородского филиала РАНХиГС Александр Парамонов и один из его подчиненных задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Речь идет о сумме, превышающей 1 млн рублей, сообщил Следственный комитет РФ.

Согласно данным следствия, в период с 2019 по 2025 годы руководитель вуза организовал и возглавил преступную группу «для получения взяток с жителей региона за незаконные действия по оформлению документов о поступлении лиц в учебные заведения, проставлению положительных оценок студентам без фактического посещения ими занятий и выдаче документов о высшем и среднем образовании без фактического прохождения обучения».

Следствие установило, что директор и один из его подчиненных получили в качестве взятки от одного из студентов более 1 млн рублей за содействие в обучении без фактической сдачи зачетов и экзаменов и получении диплома. Полученные деньги подозреваемые распределили между участниками группы.

По месту работы и жительства двух подозреваемых проведены обыски.

Оба фигуранта задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сегодня о задержании Парамонова сообщали федеральные и местные СМИ.

Парамонов возглавляет Нижегородский институт управления РАНХиГС с 2019 года. Он является депутатом законодательного собрания Нижегородской области от фракции «Единая Россия». В 2020 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Коррупция

Крупная взятка: в Москве арестован генерал-майор Росгвардии / Чиновники в США при заключении госконтрактов получили до триллиона долларов «откатов» / Экс-начальник Минобороны подозревается в хищении денег при выполнении гособоронзаказа / Суд в Москве арестовал бывших заместителей Чубайса в «Роснано» / Задержаны ещё трое посредников передачи взятки экс-главы «Фонбета» – в их числе высокопоставленный полицейский / Начальника представительства Минобороны отправили в СИЗО за многомиллионную взятку / В Москве задержали бывших заместителей Чубайса по «Роснано» / По делу экс-главы «Фонбета» предъявлено обвинение одному из руководителей подразделений московского МВД

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Поволжье, Россия, Скандалы и происшествия, Коррупция,