Силы ПВО за ночь сбили над Россией 22 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи средства противоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По информации ведомства, с 22:25 мск по 7:00 по мск было сбито 13 дронов над территорией Астраханской области, три – над Калмыкией, по два – над Брянской областью и Краснодарским краем и по одному – над Волгоградской и Ростовской областями.
Всего с вечера 16 марта над регионами РФ перехвачены 72 БПЛА, половина – над Курской областью.
В результате атаки в Астраханской области ранен один человек, его доставили в больницу. Из-за падения обломков БПЛА возник пожар на объекте ТЭК.
Москва, Наталья Петрова
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