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Понедельник, 17 марта 2025, 11:08 мск

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Силы ПВО за ночь сбили над Россией 22 украинских беспилотника

В течение прошедшей ночи средства противоздушной обороны уничтожили 22 беспилотника ВСУ над шестью российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, с 22:25 мск по 7:00 по мск было сбито 13 дронов над территорией Астраханской области, три – над Калмыкией, по два – над Брянской областью и Краснодарским краем и по одному – над Волгоградской и Ростовской областями.

Всего с вечера 16 марта над регионами РФ перехвачены 72 БПЛА, половина – над Курской областью.

В результате атаки в Астраханской области ранен один человек, его доставили в больницу. Из-за падения обломков БПЛА возник пожар на объекте ТЭК.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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