На трех участках побережья Анапы обнаружили выбросы мазута

Небольшие выбросы мазута обнаружили на трех участках побережья Анапы. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Небольшие фрагменты нефтепродуктов подтвердили представители Краснодара, они убирают участок пляжа в поселке Джемете Анапы. Также мелкие выбросы зафиксировали на участках Выселковского и Кавказского районов – за ними закреплены территории на пляжах Анапы – в районе центра «Премьера» и санатория «Кристалл»», – говорится в сообщении.

В оперштабе напомнили, что при обнаружении новых выбросов их убирают в первую очередь, а затем продолжают уборку на основной территории пляжей.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе во время сильного шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани, а также на береговую полосу зафиксированы в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Мазутные пятна обнаружили и на побережье Азовского моря. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Анапа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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