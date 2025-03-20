Атаке дронов ВСУ на Саратовскую область: пострадавших уже 10

Количество пострадавших в результате атаки украинских беспилотников на Саратовскую область увеличилось до десяти. Об этом заявили в пресс-службе регионального правительства. О состоянии пострадавших не сообщается.

Первоначально власти сообщали об одной пострадавшей при атаке БПЛА на город Энгельс Саратовской области. Позднее стало известно, что число пострадавших выросло до двух.

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщал, что Саратов и Энгельс ночью 20 марта подверглись самой массированной атаке беспилотников ВСУ с начала спецоперации на Украине. По словам губернатора, повреждения получили большое количество гражданских объектов, в том числе больница, школа, детские сады и частные дома. В основном взрывами выбило окна.

Из-за атаки БПЛА в Энгельсе начался пожар на территории военного аэродрома. В целях безопасности проводится эвакуация людей из близлежащих к аэродрому СНТ.

В Энгельсском районе введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Саратов, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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