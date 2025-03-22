На Кубани четвертый день тушат пожар на атакованной БПЛА нефтебазе

В Краснодарском крае четвертый день тушат пожар на нефтебазе в станице Кавказской, атакованной украинскими беспилотниками.

«В настоящее время горит второй резервуар на площади 1250 кв. м. На месте работают 473 человека и 189 единиц техники», – сообщает оперштаб Кубани. Пожарные продолжают тушить горящий резервуар и охлаждать остальные, чтобы не допустить распространения огня.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта после удара дронов ВСУ. Ночью 21 марта из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов, в результате чего огонь перекинулся на второй резервуар. Общая площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. метров. Пострадали двое пожарных.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

По информации Минобороны России, Киев преднамеренно атаковал нефтебазу спустя несколько часов после завершения телефонных переговоров президентов России и США. Во время беседы Владимир Путин принял решение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины, откликнувшись на соответствующее предложение Дональда Трампа. В ведомстве назвали атаку на нефтебазу очередной провокацией киевского режима, направленной на срыв мирных инициатив президента США.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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