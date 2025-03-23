Площадь пожара на нефтебазе на Кубани снова выросла после выброса нефтепродуктов

На нефтебазе в станице Кавказской Краснодарского края, которая пятый день горит из-за атаки беспилотников ВСУ, прошедшей ночью произошел выброс нефтепродуктов из охваченного огнем резервуара. Об этом сообщил оперштаб Кубани.

«Пострадавших нет. Часть нефтепродуктов, вылившихся за обвалование, – потушены. Другие строения и резервуары на территории нефтебазы повреждения не получили», – говорится в сообщении.

Пожарные продолжают тушить огонь на втором из загоревшихся резервуаров. Напомним, первый полностью выгорел.

«Также после ночного выброса идет горение на территории в границах обвалования этого резервуара. Общая площадь пожара составляет 2000 кв. м», – уточнили в оперштабе. Пожарные охлаждают рядом стоящие резервуары, чтобы не допустить распространение огня.

В тушении возгорания задействованы группировки МЧС из Ставропольского края, Адыгеи, Ростовской области, а также техника из 16 муниципалитетов Краснодарского края, четыре пожарных поезда. В ликвидации огня участвуют 473 человека и 189 единиц техники.

Пожар на нефтебазе начался в ночь на 19 марта после удара дронов ВСУ – разгерметизировался и загорелся один резервуар. Ночью 21 марта там произошел взрыв нефтепродуктов, в результате чего огонь перекинулся на второй резервуар. Общая площадь возгорания достигла 10 тысяч кв. метров. Пострадали двое пожарных. В субботу, 22 марта, площадь пожара сократилась до 1250 кв. м.

Нефтебаза обеспечивает перевалку нефти из железнодорожных цистерн в трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума.

По информации Минобороны России, Киев преднамеренно атаковал нефтебазу спустя несколько часов после завершения телефонных переговоров президентов России и США. Во время беседы Владимир Путин принял решение о приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Украины, откликнувшись на соответствующее предложение Дональда Трампа. В ведомстве назвали атаку на нефтебазу очередной провокацией киевского режима, направленной на срыв мирных инициатив президента США.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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