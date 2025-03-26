Военкор Первого канала Анна Прокофьева погибла на границе с Украиной

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга в Белгородской области, сообщила пресс-служба телеканала. Трагедия произошла в районе российско-украинской границы.

Автомобиль со съемочной группой подорвался на мине. В результате взрыва Анна Прокофьева скончалась на месте, видеооператор Дмитрий Волков, по уточненным данным, получил серьезные ранения.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что с минно-взрывной травмой, ожогами лица, предплечья, левой руки, ног, верхних дыхательных путей Волкова доставили в Обоянскую центральную районную больницу. Состояние оператора тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ и экстренно доставляется в Курскую областную больницу, отметил глава региона.

«Уже собрался консилиум с привлечением федерального центра медицины катастроф и специалистов НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. В случае необходимости, будет решаться вопрос о переводе журналиста в Москву», – добавил Хинштейн.

Анне Прокофьевой было 35 лет. Она окончила РУДН по специальности «журналистика» и свободно владела испанским языком. На Первом канале журналистка делала репортажи с 2023 года. Ранее работала в испанской редакции агентства «Россия Сегодня».

Первоначально о гибели военкора сообщил блогер Владимир Романов. По его информации, Прокофьева погибла в районе села Демидовка Краснояружского района, куда пытаются прорваться ВСУ. Накануне белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в приграничном Краснояружском районе остается напряженной. «Обстановка в Краснояружском районе продолжает оставаться сложной. Сейчас туман, выстрелов практически не слышно. Но напряжение, конечно, большое. В целом, ситуация не изменилась», – написал глава региона в своем тг-канале в среду, 26 марта.

Напомним, 24 марта в зоне специальной военной операции погибли корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор телеканала «Звезда» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. По машине с журналистами был нанесен прицельный удар двумя ракетами HIMARS, сообщал телеканал «Звезда». Погибшие сотрудники СМИ находились в поселке Михайловка в ЛНР, когда их автомобиль подвергся обстрелу со стороны ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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