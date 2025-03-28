В Курской области трактор подорвался на мине в поле

В Курской области тракторист пострадал при взрыве. Он наехал на мину, когда вспахивал поле. Об этом сообщает врио губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня в Льговском районе трактор, вспахивающий поле, наехал на взрывное устройство. Ранения получил 30-летний мужчина: с мино-взрывной травмой, осколочным ранением затылочной области головы и шеи его доставляют в Курскую областную больницу. Угрозы для жизни нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Хинштейн уточнил, что перед сельхозработами поле было обследовано взрывотехниками. Однако опасность представляет не только территория, запрещенная для въезда, но и вся прилегающая к ней.

«Поэтому сейчас усиливаем и наращиваем группировки саперов, которые уже активно занимаются разминированием территории и поиском взрывоопасных предметов», – отметил Хинштейн.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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