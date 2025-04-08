В Белгородской области работающий в поле трактор подорвался на мине

В Белгородской области тракторист пострадал во время работы в поле. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В районе села Мешковое Шебекинского округа работающий в поле трактор подорвался на мине, – написал глава региона в своем телеграм-канале. – В результате взрыва пострадал тракторист. Мужчина получил осколочное ранение предплечья и множественные ранения лица».

Пострадавший сам обратился в больницу, где получил необходимую помощь. Для дальнейшего лечения мужчину отправили в городскую больницу №2 Белгорода.

Гладков добавил, что трактор выгорел полностью. Губернатор также сообщил, что тракторист выехал в поле без согласования, не предупредив никого и не дав возможность обеспечить для него безопасность работ.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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