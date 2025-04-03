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Четверг, 3 апреля 2025, 09:36 мск

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Над Россией за ночь сбили 23 украинских беспилотника

Средства противоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника над шестью российскими регионами, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, шесть БПЛА было сбито над Белгородской область, по пять дронов перехватили над Орловской и Курской областями. Еще четыре беспилотника нейтрализовано над Калужской областью, два – над Белгородской областью и один – над Смоленской областью.

Губернаторы Брянской, Калужской и Орловской областей сообщили, что при отражении атаки БПЛА пострадавших и разрушений нет. Власти других регионов, в небе над которыми сбили дроны, ситуацию не комментируют.

Напомним, накануне ночью, по данным Минобороны, над Ростовской, Курской и Белгородской областями было уничтожено 93 беспилотника ВСУ.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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