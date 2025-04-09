Дроны ВСУ пытались атаковать промзону в Нижегородской области: сбиты два БПЛА

Средствами противоздушной обороны уничтожены два украинскаих беспилотника над территорией Нижегородской области, сообщило Минобороны России.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин уточнил, что силы и средства ПВО и радиоэлектронной борьбы утром 9 апреля отразили атаку БПЛА над промышленной территорией одного из округов региона.

«По предварительным данным, последствия не зафиксированы, пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев сообщил, что ПВО отразила атаку украинских дронов на военный аэродром.

Минобороны РФ отчиталось, что с вечера 8 апреля средствами противоздушной обороны над Россией сбиты 158 беспилотников ВСУ.

Москва, Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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