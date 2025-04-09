Минобороны: ВСУ атаковали станцию «Турецкого потока» на Кубани

Минобороны России сообщило о еще двух атаках Украины по объектам российской энергетики в Краснодарском крае – компрессорной станции «Кореневская», обеспечивающей энергоснабжение газопровода «Турецкий поток», и газораспределительной станции «Темрюк». Все атакующие дроны ВСУ были сбиты, ущерба не допушено, отметили в ведомстве.

«С 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершена атака с применением 8 БПЛА по компрессорной станции «Кореновская» Кореновского района Краснодарского края.Данная компрессорная станция обеспечивает энергоснабжение экспортного газопровода «Турецкий поток». Мощность перекачки станции «Кореновская» составляет 31,5 млрд. кубометров газа в год», – сказано сообщении ведомства.

«Все атакующие БПЛА ВСУ были сбиты средствами ПВО и огневыми группами. Ущерба станции не допущено», – отметили в Минобороны, подчеркнув, что это была «намеренная атака киевского режима по международному энергетическому объекту».

В ведомстве также заявили, что в 2:30 9 апреля ВСУ атаковали двумя беспилотниками газораспределительную станцию «Темрюк», которая обеспечивает газоснабжение города и порта Темрюк. «Оба БПЛА уничтожены на безопасной от объекта дистанции», – сообщило Минобороны.

«Таким образом, в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении на 30 суток ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ни на один день не прекращал атак по объектам российской энергетической инфраструктуре», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило о нанесении ВСУ четырех ударов по объектам российской энергетики за минувшие сутки. Атакам подвергли энергообъекты в Курской, Запорожской и Ростовской областях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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