Экс-владельца банка «Югра» обвинили в особо крупном мошенничестве и создании ОПГ

Бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин в рамках нового уголовного дела обвиняется в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы. Мещанский суд Москвы санкционировал арест Хотина по новому делу о мошенничестве. Экс-владелец банка «Югра» уже отбывает девятилетний срок за растрату более 23 млрд рублей.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хотина Алексея Юрьевича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере) и преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), на срок два месяца», – говорится в сообщении. Подробности дела не раскрываются. Максимальное наказание по статье о создании ОПГ составляет до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Напомним, в марте 2024 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Хотина к 9 годам заключения за особо крупную растрату. Бизнесмен признан причастным к хищению в 2014-2017 годах 23,6 млрд рублей путем выдачи банком «Югра» заведомо невозвратных кредитов подконтрольным банкиру компаниям. Вину банкир не признал.

Банк России отозвал лицензию у банка «Югра» в июле 2017 года. Столичный арбитражный суд признал финансово-кредитную организацию банкротом.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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