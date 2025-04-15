24 многоквартирных дома повреждены в Курске из-за атаки БПЛА, возбуждено дело о теракте

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что 24 многоквартирных дома получили повреждения после ночного удара ВСУ беспилотниками по Курску. Он назвал атаку дронов на Курск «беспрецедентным по жестокости преступлением украинских нацистов». Напомним, жертвой удара беспилотников стала 85-летняя женщина, еще 9 человек получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги.

«Пострадало 24 МКД, три из них достаточно серьезно. Работают эксперты, до вечера они оценят возможность восстановления домов. На время все люди будут размещены в ПВР. Все обеспечены питанием, необходимой помощью», – сообщил Хинштейн в видеообращении, размещенном в своем телеграм-канале. Он уточнил, что шестеро из девяти пострадавших были госпитализированы.

И.о. главы Курска Сергей Котляров, в свою очередь, сообщил, что также повреждены свыше 20 автомобилей. По его словам, всем жителям будет оказана необходимая помощь в восстановлении поврежденного жилья и автомобилей.

По информации Минобороны, Курскую область минувшей ночью атаковали 109 беспилотников ВСУ. В результате удара в нескольких многоэтажных домах в Курске произошли пожары. Атаке подвергся и гараж скорой помощи, где повреждены 11 автомобилей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту массированной атаки ВСУ на Курск. «При осмотре мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты летательных аппаратов, а также поражающие элементы, которыми были начинены взрывные устройства для причинения максимального урона мирным гражданам и объектам инфраструктуры», – отметили в ведомстве.

В СКР заявили, что «в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению».

Курск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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